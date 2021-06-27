Advertisements

موعد مباراة السويد وأوكرانيا في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

الأحد 27/يونيو/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements
يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي موعد مباراة منتخب السويد ضد نظيره أوكرانيا في بطولة يورو ٢٠٢٠.

يستعد منتخب السويد لمواجهة نظيره أوكرانيا يوم الثلاثاء المقبل ٢٩ يونيو ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو ٢٠٢٠"

وستلعب مباراة منتخب السويد ضد نظيره أوكرانيا يوم الثلاثاء المقبل في بطولة يورو ٢٠٢٠ في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

وستذاع مباراة منتخب السويد ضد نظيره أوكرانيا يوم الثلاثاء المقبل في بطولة يورو ٢٠٢٠ على قناة "بي إن سبورتس" ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.

أخبار تهمك

تعرف على رد فعل هبة قطب بعد منع نزول ابنتها حمام السباحة بسبب "المايوه الشرعي"

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يخطط لتوجيه ضربة قوية للزمالك وعودة نجمه السابق

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يحسم صفقة نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

قلق في المنتخب بعد تأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الهارب محمد علي و102 متهم بقضية الجوكر

منذ حوالي 20 ساعة

تعليق ناري من رضا عبد العال عن مواجهة الأهلي والترجي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن سلالة "دلتا بلس" الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

خبير تحكيمي يحسم الجدل حول واقعة طرد لاعب الترجي في لقاء الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي ينتقم من الترجي بالثلاثة ويضرب موعدًا مع كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 12 ساعة

مصدر مقرب يكشف آخر التطورات الصحية لجيهان السادات

منذ حوالي 16 ساعة

نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

وصول الرئيس السيسي إلى بغداد للمشاركة في القمة الثلاثية مع الأردن والعراق

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:20 ص

وصول الرئيس السيسي إلى بغداد للمشاركة في القمة الثلاثية مع الأردن والعراق

نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة

06:40 ص

الأهلي يخطط لتوجيه ضربة قوية للزمالك وعودة نجمه السابق

07:33 ص

أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

11:18 م

الزمالك يحسم صفقة نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة