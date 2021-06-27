موعد مباراة السويد وأوكرانيا في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي موعد مباراة منتخب السويد ضد نظيره أوكرانيا في بطولة يورو ٢٠٢٠.





يستعد منتخب السويد لمواجهة نظيره أوكرانيا يوم الثلاثاء المقبل ٢٩ يونيو ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو ٢٠٢٠"





وستلعب مباراة منتخب السويد ضد نظيره أوكرانيا يوم الثلاثاء المقبل في بطولة يورو ٢٠٢٠ في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.





وستذاع مباراة منتخب السويد ضد نظيره أوكرانيا يوم الثلاثاء المقبل في بطولة يورو ٢٠٢٠ على قناة "بي إن سبورتس" ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.



