منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة





خزائن ألماس وتحف فى البنوك تنتظر الورثة





مغامرون سرقوا أموال رجال خانوا زوجاتهم





محافظ بنك مركزى يتدخل لإرجاع محتويات خزينة لورثة صاحبها









الثقة بين الرجل والمرأة مثل جدائل شعر تجمع ما بين الثقة فى المشاعر والأفعال، وتربط الاثنين برباط وحياة ومستقبل واحد. ولكن الرجل يرفض أن يسلم للمرأة ولو زوجته أو بالأحرى خاصة زوجته ثقته التامة، يترك مساحة من الغموض حوله، ويبنى سورًا من السرية. ربما تتباين مساحة الغموض أو يختلف طول سور السرية، ولكن المؤكد أن الرجل الشرقى والمصرى لا يمكن أن يظهر نفسه كاملا أمام زوجته، ولكن الأمر يتحول إلى كارثة عندما تؤدى السرية والغموض إلى ضياع الحقوق، وأن يعيش الأبناء فى فقر بينما ملايين والدهم ترقد فى هدوء بالحسابات الراكدة.





1- الحسابات الراكدة





كل المتعاملين مع البنوك يعرفون أنواع الحسابات المصرفية.. حساب جارى حساب توفير حساب شيكات، ولكن أغلبنا لا يعرف تعريف الحسابات الراكدة، والحسابات الراكدة تعبير متداول بين أهل البنوك، ويوصف الحساب بأنه راكد عندما لا يتم التعامل على الحساب لسنوات طويلة، ويختفى العميل صاحب الحساب، ولا يكون أمام البنوك سوى أن تراكم الفائدة فى حساب العميل فى انتظار ظهوره، وفى بعض الأحيان يكون الحساب جاريًا بدون فوائد، وتظل الأموال بدون تغيير مثل المياه الراكدة، ومن هنا جاء تعبير الحسابات الراكدة.





وفى مصر وبعض دول العالم تثير الحسابات الراكدة شهية بعض المغامرين، فإن كان المال السايب يعلم السرقة، فإن الحسابات الراكدة التى غاب أصحابها تثير





تحرك الشياطين فى عقول البعض، ومن حين إلى آخر يفكر أحد العاملين فى البنك أن ينتقص الأموال الراكدة التى توفى أصحابها ولا يعرف ورثتهم عن هذه الأموال شيئًا، فالأب يرحل دون أن يخبر زوجته بأنه يملك أموالا أو بالأحرى ملايين من الجنيهات. وذات مرة تجرأ أحد البنوك وأبلغ عن موظف اختلس عشرين مليونًا من حسابين من الحسابات الراكدة، وقد كشفت الرقابة الداخلية عملية السرقة، فلولا الرقابة الداخلية لما عرف أحد باستيلاء الموظف على أموال رجال خونة ولكن أغبياء، وأثناء التحقيقات اكتشف المحقق صدفة تشابه اسم صاحب أحد الحسابات الراكدة المسروقة مع زميل له، وبالفعل تم العثور على ورثة صاحب الحساب، ولكن لم يعرف أحد أصحاب أو بالأحرى ورثة هذه الملايين من الجنيهات.





ويترك بعض الرجال وصية لدى محاميه تتضمن أرقام حساباته السرية عن زوجته حرصا على ألا تضيع الثروة على أسرته وأولاده، ولكن العديد من الرجال ليس لديهم محامون من نوع محامى الأسرة.





2- خزائن على بابا





من الحسابات الراكدة إلى الخزائن المغلقة على ثروات أخرى.





خلافا للحسابات البنكية التى يمكن أن تتحول لحسابات راكدة ولكنها تبقى لسنوات وسنوات، فهناك وضع خاص ومختلف للخزائن، فالخزائن البنكية لها مدد محددة لاحتفاظ العميل بالخزينة، فإذا اختفى العميل صاحب الخزينة لسنوات تمتد إلى عشرين عاما أو أكثر حسب القوانين فى كل دولة، فى بعض الدول يمنح للحكومة الحق فى فتح الخزائن بمرور ٢٥ سنة عن توقف أو بالأخرى اختفاء العميل صاحب الخزينة.





وفى مصر يصعب الآن العثور أو تأجير خزينة بنكية حتى لو كنت ممن لديك ودائع بملايين الجنيهات، ولكن فى الماضى كان امتلاك خزينة بنكية أمرا سهلا، وهو ما دفع رجالًا بإخفاء ثرواتهم عن زوجاتهم بوضعها فى خزينة بنكية، وفى حالات استئجار الخزينة يلجأ الرجال إلى تحويل الأموال إلى ذهب أو ألماس أو تحف ثمينة. ويزداد هذا النموذج فى أحوال الأموال الحرام. أموال رشوة أو مخدرات أو غير ذلك من أموال الجرائم.





ومخاطر ضياع خبيئة الخزائن أكبر من الحسابات الراكدة فى حالة وفاة العميل أو اختفائه لأكثر من ٢٥ عاما، وبحسب القانون تذهب الأموال والمجوهرات والتحف بهذه الخزائن إلى خزينة الدولة، لأنها تعامل معاملة ميراث رجل أو امرأة بدون ورثة. تصور أن هناك أسرًا وأبناء عاشوا فى فقر شديد، وعانوا من الحرمان من أبسط حقوق الأبناء فى الحياة الكريمة، رغم وجود خزائن على بابا السرية تركها الأب ورحل دون إخبار أسرته أو زوجته.





3- حكايات حزينة





تحكى أرملة لرجل خائن وندل أن زوجها الراحل ورث عن أسرته تحفًا ولوحات عالمية تقدر بملايين الجنيهات، ورفض أن يتصرف فى جزء منها بالبيع لكى يكمل أولادنا تعليمهم فى الجامعات الأجنبية بمصر أو بالخارج، وبعد خناقات كثيرة حمل زوجى الراحل التحف واللوحات بعيدا عن المنزل، ورفض أن يخبرنى عن مكانها، وبعد عامين توفى زوجى فجأة، وبحثت طويلا لدى كل أفراد عائلته وأصدقائه المقربين عن مكان هذه الثروة لأنها حق لأولادى، خاصة أنهم كانوا فى أشد الحاجة لهذه الأموال لمواجهة مطالب الحياة، وأخيرا نصحنى أحد الجيران بالبحث فى خزائن البنوك، وبالطبع وجدت صعوبة من عدد من البنوك العامة للكشف عن وجود خزائن باسمه فى فروعها المنتشرة والكثيرة.





وتضيف الأرملة: لم أيأس وظللت أبحث عمن يساعدنى إلى أن وجدت أحد معارفنا صديق لمحافظ البنك المركزى فى ذلك الوقت، فأخبر المحافظ السابق عن مأساتنا، فتعاطف الرجل معنا، وأمر البنوك المعنية بالبحث عن خزائن باسم زوجى، وبالفعل وجدنا الخزينة بعد بحث ومعاناة أكثر من أربع سنوات دفع أبنائى ثمنها من مستوى تعليمهم وتأخر زواج الأبناء.





4- سرية بدون خطر





ونظرا لتكرار هذه الحالات وكثرة الحسابات الراكدة والخزائن المنسية، فإن خبراء البنوك أصبحوا يقدمون نصاح ذهبية للرجال الذين يريدون إخفاء ثرواتهم عن زوجاتهم. من بين هذه النصائح ترك وصية أو خطاب مسجل من الشهر العقارى للبنك، توضح الوصية المستفيدين من الورثة وموعد إبلاغ الورثة من قبل البنك. من النصائح الأخرى إبلاغ صديق أو مقرب من الأسرة بوجود حسابات أو خزائن فى حالة الوفاة، أو ترك وصية للقسيس أو الكاهن الأب بكنيستك لو كنت مسيحيا.



