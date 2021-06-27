العدد الأسبوعي العدد الأسبوعي Advertisements تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF الأحد 27/يونيو/2021 - 10:52 ص Advertisements في حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــافي حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــا أخبار تهمك قلق في المنتخب بعد تأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا منذ أقل من ساعتين عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا منذ حوالي 19 ساعة الزمالك يحسم صفقة نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل منذ حوالي 13 ساعة أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي منذ حوالي 12 ساعة نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة منذ حوالي 5 ساعات تعرف على رد فعل هبة قطب بعد منع نزول ابنتها حمام السباحة بسبب "المايوه الشرعي" منذ حوالي 10 ساعات تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن سلالة "دلتا بلس" الجديدة منذ حوالي 8 ساعات النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الهارب محمد علي و102 متهم بقضية الجوكر منذ حوالي 21 ساعة خبير تحكيمي يحسم الجدل حول واقعة طرد لاعب الترجي في لقاء الأهلي منذ حوالي 7 ساعات عاجل.. الأهلي ينتقم من الترجي بالثلاثة ويضرب موعدًا مع كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال منذ حوالي 12 ساعة تعليق ناري من رضا عبد العال عن مواجهة الأهلي والترجي منذ حوالي 9 ساعات مصدر مقرب يكشف آخر التطورات الصحية لجيهان السادات منذ حوالي 16 ساعة مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك منذ حوالي 16 ساعة نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة منذ حوالي 9 ساعات الأهلي يخطط لتوجيه ضربة قوية للزمالك وعودة نجمه السابق منذ حوالي 4 ساعات وصول الرئيس السيسي إلى بغداد للمشاركة في القمة الثلاثية مع الأردن والعراق منذ ساعتين Advertisements