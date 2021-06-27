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الثقافة: الإعلان عن الفائزين بجائزة المبدع الصغير خلال ساعات (فيديو)

الأحد 27/يونيو/2021 - 10:55 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلى الأعلى للثقافة، إن الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة ستعلن أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير خلال ساعات وذلك للمرة الأولى، مشددًا على أن الدولة خصصت الجائزة للأطفال تماشيا لسياسة الدولة المصرية التي تنتهجها لبناء الإنسان المصري.

وأضاف "عزمي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، أن هذه الجائزة تعكس حرص الدولة المصرية على بناء العقول فعلا لا قول فقط، لافتًا إلى أنه تم الإعلان عن التقدم للمسابقة في نهاية شهر فبراير الماضي، أي تمر اليوم 4 أشهر على فتح الباب للتقدم في المسابقة.

وتابع الأمين العام للمجلى الأعلى للثقافة: أن الفترة الزمنية للمسابقة قصيرة والإقبال كان كبيرا وتلقينا أكثر من 4300 عمل من كل محافظات الجمهورية، ونحن سعداء جدا لأن نسبة تمثيل صعيد مصر في المسابقة كانت كبيرة جدا.

وأردف، أن المسابقة شملت مجالات الفنون والأداب والابتكارات، موضحا أن كل مجال يندرج تحته مجموعة من الفروع مثل القصة والشعر والمسرح والشعر والرسم والغناء والعزف وتصميم المواقع الإبتكارية.

وأكد، أن الإقبال على الفروع كان متفاوتا، وكان الرسم والغناء الأكثر إقبالا، كما شهد مجال الابتكارات العلمية اقبالا كبيرا ومميزا رغم حداثة هذا الفرع، مردفًا أنه جرى تقسيم هذه الجائزة إلى فئتين عمريتين الأولى من 5 إلى 12 سنة، والفئة الثانية أكبر من 12 سنة حتى 18 سنة، وشهدت الفئة الأولى وجود ابتكارات وابداعات علمية كبيرة.

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