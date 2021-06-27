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موعد مباراة فرنسا وسويسرا في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

الأحد 27/يونيو/2021 - 10:56 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي موعد مباراة منتخب فرنسا ضد نظيره سويسرا المقبلة في بطولة يورو ٢٠٢٠.

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة نظيره سويسرا غدا الإثنين ٢٨ يونيو ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو ٢٠٢٠".

وستلعب مباراة منتخب فرنسا ضد نظيره سويسرا غدا في بطولة يورو ٢٠٢٠ في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

وستذاع مباراة منتخب فرنسا ضد نظيره سويسرا غدا في بطولة يورو ٢٠٢٠ على قناة "بي إن سبورتس" ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.

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