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انفجاران في قاعدة جوية بالهند

الأحد 27/يونيو/2021 - 10:55 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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وقع انفجاران، صباح اليوم الأحد، في أراضي قاعدة عسكرية تابعة للقوات الجوية الهندية في منطقة جامو.

 

وأصدر المكتب الصحفي للقوات الجوية الهندية، بيانًا قال فيه: "في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد تم في المنطقة التقنية لقاعدة جوية في جامو الإبلاغ عن وقوع انفجارين صغيرين. وألحق أحدهما أضرارا طفيفة بسقف مبنى، فيما وقع آخر في منطقة مفتوحة. ولم يلحقا أي ضرر بالمعدات. ويجري التحقيق في ملابسات الحادث بالتعاون مع الهيئات المدنية".

 

وشهدت الهند، حالة من التوتر بعد أن اتخذت نيودلهي في 5 أغسطس العام الماضي قرارا حول إلغاء ولاية جامو وكشمير وإنشاء منطقتين اتحاديتين - لاداخ وجامو وكشمير - في محلها. ودانت باكستان هذا القرار بشدة.

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قاعدة جوية انفجاران الهند

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