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"صناعة النواب" تناقش عددًا من طلبات الإحاطة

الأحد 27/يونيو/2021 - 10:58 ص
بوابة الفجر
إيمان أسامة
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تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمد، اجتماعًا لها، اليوم الأحد، وذلك لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة المقدمة من النواب.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام أحمد دياب بشأن المطالبة بسرعة تشكيل لجنة لدراسة مخالفات المنطقة الصناعية بمحافظة الإسماعيلية وحصر قطع الأراضي والمصانع التي تم تخصيصها في فترات سابقة لأغراض صناعية وسحبها وإعادة تخصيصها لدفع عجلة الإنتاج والتصنيع المحلي.

وتنظر اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة دينا عبدالكريم، بشأن تنظيم العلاقة بين المصانع الكبرى المتعاقدة مباشرة مع وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ المشروعات والمصانع الصغيرة التي تعمل لديهم بنظام التعاقد فيما يخص التأخر في دفع مستحقات تلك المصانع وخروج بعضها من سوق العمل.

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