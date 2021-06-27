قبل عودة الأهلي.. تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

زوار الفجر الرياضي نستعرض لكم ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل إنطلاق منافسات اليوم الثاني من الجولة ال27 والمقرر لها مساء غداً الأحد الموافق 27 من يونيو الجاري.





في مفاجآة مدوية سقط المصري البورسعيدي، أمام متذيل الترتيب فريق الانتاج الحربي، بثلاثة أهداف لهدفين ليتوقف رصيد فريق المدرب على ماهر، عند النقطة 43 في وصافة ترتيب الدوري.





ونجح فريق وادي دجلة في خطف ثلاثة نقاط غالية عقب الفوز على فريق أسوان بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أسوان.





وجاء ترتيب الدوري المصري الممتاز على النحو التالي:

1 الزمالك58

2 المصري43

3 الأهلي41

4 سموحة40

5 الاتحاد38

6 إنبي 36

7 مصر للمقاصة36

8 الجونة35

9 طلائع الجيش 34

10 بيراميدز 34

11 سيراميكا كليوباترا32

12 غزل المحلة32

13 الإسماعيلي29

14 المقاولون العرب28

15 أسوان24

16 وادي دجلة22

17 البنك الأهلي المصري19

18 الإنتاج الحربي17



