رئيس مجلس الشيوخ مهنئاً السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو: "لبيتم نداء الشعب وانحزتم لثورته"

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة للرئيس السيسى بمناسبة ثورة ٣٠ يونيو.





جاء فيها: "الرئيس عبد الفتاح السيسى يسعدني أن أتقدم باسمي وباسم أعضاء مجلس الشيوخ بخالص التهانى القلبية بمناسبة حلول ثورة ٣٠ يونيو المجيدة التى ستظل علامة فارقة فى تاريخ الوطن ففى هذا اليوم العظيم خرج الملايين من أبناء الشعب المصرى منتفضين ضد قوى الشر والظلام فى مشهد حضارى يصعب تكراره شهده العالم أجمع، حيث صنع الشعب المصرى أعظم الثورات فى التاريخ ليستعيد هويته وينقذ البلاد من الفوضى والانهيار.



