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رئيس مجلس الشيوخ مهنئاً السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو: "لبيتم نداء الشعب وانحزتم لثورته"
الأحد 27/يونيو/2021 - 11:00 ص
عبداللطيف هيبة
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بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة للرئيس السيسى بمناسبة ثورة ٣٠ يونيو.
جاء فيها: "الرئيس عبد الفتاح السيسى يسعدني أن أتقدم باسمي وباسم أعضاء مجلس الشيوخ بخالص التهانى القلبية بمناسبة حلول ثورة ٣٠ يونيو المجيدة التى ستظل علامة فارقة فى تاريخ الوطن ففى هذا اليوم العظيم خرج الملايين من أبناء الشعب المصرى منتفضين ضد قوى الشر والظلام فى مشهد حضارى يصعب تكراره شهده العالم أجمع، حيث صنع الشعب المصرى أعظم الثورات فى التاريخ ليستعيد هويته وينقذ البلاد من الفوضى والانهيار.
وقال رئيس مجلس الشيوخ: "لبيتم نداء الشعب وانحزتم لثورته، أدعو المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العظيمة على سيادتكم بدوام التوفيق والسداد وأن يحفظ مصرنا الغالية من كل سوء”.
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