السيسي يؤكد تطلع مصر لتطوير التعاون مع العراق اقتصاديا واستراتيجيا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تطلع مصر إلى تطوير التعاون الثنائى مع العراق إلى إطار مستدام من التكامل الاقتصادى والتعاون الاستراتيجي، خاصةً في ظل التحديات الكبيرة، التي تموج بها المنطقة، فضلًا عن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا.





جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى العاصمة العراقية بغداد، اليوم، مع برهم صالح، رئيس جمهورية العراق.



