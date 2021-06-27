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عاجل.. مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة مصر المقاصة

الأحد 27/يونيو/2021 - 11:07 ص
بوابة الفجر
رامي بشاي
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الفريق المسافرة إلى العين السخنة استعدادا لمواجهة فريق مصر المقاصة غدا في الدوري العام بملعب الجيش بالسويس في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري.

واستبعد كارتيرون الحارس محمد عواد من القائمة بجانب حازم إمام وأسامة فيصل وعبد الله جمعة وأيمن حفني ومحمد عبد السلام وسيف فاروق جعفر.

ضمت القائمة كلا من: 

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل

الدفاع : حمزة المثلوثي وأحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح.

الوسط : طارق حامد ومحمد أشرف روقا وإمام عاشور وإسلام جابر ومحمود عبد العزيز وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي.

الهجوم : سيف الدين الجزيري ومروان حمدي.

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