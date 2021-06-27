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علا غانم : السينما تراجعت وأصبحت غير متطورة

الأحد 27/يونيو/2021 - 11:12 ص
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
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كشفت الفنانة علا غانم عن رأيها في مستوي السينما حالياً، مشيرة أنها تراجعت وأصبحت غير متطورة.

وأضافت علا غانم خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي فى برنامج "كلمة أخيرة"، والمذاع عبر فضائية "ON"،: "مش حاسه إن في سينما، هو مفيش سينما على فكرة، ولكن فى دراما تليفزيونية رائعة، ويوجد بها تطور غير عادي، وإنتاج، وإخراج، وكل شئ منظم أكثر من السينما".

وتابعت حديثها عن السينما: "السينما غير موجودة، احنا محتاجين سنوات عشان نرجع للسينما الحقيقية، احنا معندناش سينما، مفيش دور عرض، مش طبيعي أن الفيلم يُنتج وثاني يوم يكون متسرب، ولا يوجد لهم أصحاب، طب نجري وراء مين، هل حد هيحميها؟ لا، فهو مناخ صعب تحقيق شئ من خلاله".


الجدير بالذكر أن الفنانة علا غانم سافرت إلي أمريكا منذ 2017 ولكنها عادت حاليا لحضور زفاف ابنتها بمصر

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