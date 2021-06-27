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رئيس مجلس النواب: رجال القوات المسلحة والشرطة يطهرون الوطن من خفافيش الظلام

الأحد 27/يونيو/2021 - 11:45 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة - دينا عبد الستار
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وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكل بطل من الأبطال البواسل المسئولين عن حماية الوطن، مشيرا إلى المسئولية الملقاة على عاتقهم للقيام بهذا الدور لحماية أمن ومقدرات الوطن.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: نؤكد إيماننا العميق بقدرة أبناء القوات المسلحة في القيام بهذا الدور، مشيرا إلى موقف مجلس النواب من القوات المسلحة فهو موقف الإعزاز والتقدير للرجال الذين حموا الأرض وسالت دمائهم على أرض سيناء وما زالوا يبذلون دمائهم الزكية ومعهم رجال الشرطة، حيث يقومون بتطهير الوطن من خفافيش الظلام المهلكين للحرث والنسل.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن أبناء القوات المسلحة يرفعون شعار أن الولاء للوطن أغلى من الحياة وعيونهم الساهرة لا تنام حماية للوطن وترابه المقدس.



ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، على تفويض هيئة المكتب لتحديد موعد طلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة حول آلية ومعايير اختيار القيادات بالإدارة المحلية.

جاء ذلك في بداية أعمال الجلسة العامة للبرلمان، حيث يناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

كما تشهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخي 2012021 و2112021.

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