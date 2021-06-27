كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالقاهرة.. وتحديد وضبط الجناه

كشفت الأجهزة الأمنية، أنه ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) ووفاته متأثرًا بإصابته بعدة جروح نافذة بالجسم.



بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه و(سائق، مقيم بدائرة القسم) بسبب أولوية تزويد الوقود لسيارتهما حال تواجدهما بإحدى محطات الوقود بدائرة القسم، فتطورت إلى مشاجرة تدخل على أثرها (عم الأخير "عامل" - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجروح متفرقة بالجسم وتعدوا على بعضهما بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء كانت بحوزتهما محدثان ما بهما من إصابات والتى أودت بحياة المجنى عليه.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما (سلاح أبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية



