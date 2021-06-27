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رئيس النواب يحيل قرارات جمهورية إلى اللجان المختصة

الأحد 27/يونيو/2021 - 11:50 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة - دينا عبد الستار
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شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، إحالة عدد من القرارات إلى اللجان المختصة، والتي تضمنت قراري رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدوليتين التاليتين:

1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 250 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليون و900 ألف يورو، الموقع بتاريخ 28 4 2021.

2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 265 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الافريقي بشأن مشروع تحديث سكك حديد مصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو، الموقع بتاريخ 2352021. وتمت الإحالة إلى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال رئيس البرلمان، مشروعا قانونين مقدمان من عُشر عدد أعضاء المجلس:

1) مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وتمت الإحالة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

2 مشروع قانون مُقدم من النائب محمد علي عبد الحميد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، والذي تمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية.

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