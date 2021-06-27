سقوط موظفان بجهة حكومية لاتهامها بإختلاس مبالغ مالية بأسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية، أنه ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (مسئول بأحد الهيئات الحكومية بأسيوط) بقيام (موظفان بذات الهيئة) بإختلاس مبالغ مالية من جهة عملهما.



أكدت تحريات فرع الإدارة بشمال الصعيد صحة الواقعة وقيام ( مندوب تحصيل – أمين خزينة "يعملان بذات الهيئة"، مقيمان بدائرة مركزى شرطة " البدارى -أبوتيج " بأسيوط) بإستغلال موقعهما الوظيفى وطبيعة عملهما كونهما المنوط بهما تحصيل مبالغ مالية من المواطنين وتوريدها بحساب الهيئة بعدة بنوك، وقيام المتهم الأول بإختلاس تلك مبالغ مالية من المواطنين لنفسه وعدم توريدها لخزينة جهة عمله ولعدم إفتضاح أمره قام بالتلاعب فى دفاتر التحصيل وأجهزة الحاسب الآلى عهدته وإثبات مبالغ مالية أقل مما تم تحصيله فعليًا من المواطنين، كما قام المتهم الثانى بإختلاس مبالغ مالية من عهدته وعدم توريدها إلى حساب الهيئة لدى البنوك المشار إليها.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه،كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



