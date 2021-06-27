مراد مكرم يُعلق على أزمة الفتاة المحجبة:" مكان مش عايزنا ليه نروحله"

و بعدين لو مكان حاطط لنفسه قواعد ،هو حر ،ليه نروحله طالما لا تنطبق علينا الشروط".





تابع كلامه :" لو مكان عام حقك تعترضي بس طالما مكان خاص من حقه يحط القواعد اللي شايفها في مصلحة مكانه، ومن حقك تقاطعيه، قصه قصيره حزينه حصلت من كام سنه في شبرا و معظم الشبراويه سمعت عنه، أحد المطاعم اليلي اكتشفنا بعد كده إن مالكه اخواني ،كتب علي المحل مطلوب عمال و موظفين و تحتها المسيحيين يمتنعون، والكلام وصل للبابا شنوده في اجتماعه الاسبوعي، من غير ولا تشنج ولا عصبيه ولا كلام كتير ،البابا رد و قال الي مش عايزنا مش عايزينه، و بكل بساطه عدت بضعة شهور و قفل المطعم لصاحبه الغبي؛ لإنه عمل عداوه مع نص سكان شبرا و جزء كبير من النص التاني اللى مش متربي على التفرقة، و عدت السنين و قفل خالص في مصر تقريباً، الحياة فيها من المشاكل الحقيقيه ما يكفينا و زيادة، كفايه هري بقى في الموضوع ده".





وختم كلامه :" الحلول موجوده للي عايز يفكر في حل

طبعاً الصح إن كل واحد حر ما لم يضر بأحد، بس ده ممكن يبقي حل مؤقت لحين تغيير المزاج العام المصري الي قبول الاختلاف و قبول الآخر دون تعالي من طرف ضد الآخر".

علق الفنان مراد مكرم على أزمة الفتاة المحجبة التي تم منعها من الدخول إلى بالم هيلز، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك".كتب مراد مكرم منشورًا قال فيه:" مصر كبيرة قوي يا جماعه ،ما هياش اوضه وصاله علشان كل سنه نفس الخناقات و الصعبانيات و الكره و الشتيمه،مصر فيها آلاف الكيلومترات من الشواطئ الجميله و آلاف بل ملايين حمامات السباحه،ليه ما يتمش تقسيم الشواطئ الي شواطئ للبوركيني و شواطئ للمايوهات العادية".وأضاف:" إيه اللي يمنع يعني بدل صداع كل سنه ده، معظم الفنادق بالذات في المنتجعات عندها اكتر من حمام سباحه،تخصص منهم للبوركيني و منهم للمايوه العادي وخلاص إيه المشكله،