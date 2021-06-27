عاجل.. السيسي يلتقي العاهل الأردني في بغداد

صرح متحدث الرئاسة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيلتقي في بغداد مع العاهل الأردني للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.





وأكد الرئيس السيسي، على قوة ومتانة العلاقات المصرية العراقية، وتقدير مصر حكومة وشعبا للعراق، ودوره المركزي في المنطقة المستند على تاريخ وحضارة عريقة وممتدة.





والجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل صباح اليوم إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة تاريخية هي الأولي من نوعها منذ ٣٠ عامًا.



