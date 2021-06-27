بلينكن يلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي في روما

يستعد وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين ووزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد للقاء في روما، اليوم الأحد، في الوقت الذي تتطلع فيه حكومتا البلدين الجديدتين إلى طي صفحة الرئيس السابق دونالد ترامب ورئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، الذي أدى تحالفهما الوثيق إلى تفاقم الانقسامات الحزبية داخل البلدين.





الآن، مع تهميش ترامب في فلوريدا وقيادة نتنياهو للمعارضة، يركز الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء نفتالي بينيت على الدبلوماسية البراغماتية بدلًا من المبادرات الدرامية التي تخاطر بإثارة المعارضة في الداخل أو صرف الانتباه عن الأولويات الأخرى.





وهذا يعني السعي لتحقيق إنجازات أصغر، مثل دعم وقف إطلاق النار غير الرسمي الذي أنهى حرب الشهر الماضي مع حركة حماس في غزة، وتجديد نظام القبة الحديدية الدفاعي الإسرائيلي. قد يؤدي دفع كبير لإحياء عملية السلام الخاملة منذ فترة طويلة بين إسرائيل والفلسطينيين إلى زعزعة التوازن الدقيق.





قال إيلان غولدنبرغ، خبير أمن الشرق الأوسط في المركز غير الربحي لأمن أمريكي جديد: "لا أحد يعتقد أنها فكرة جيدة أن تبدأ في تنفيذ مبادرة سلام جديدة كبرى.. ولكن هناك أشياء يمكنك القيام بها بهدوء تحت الرادار، على الأرض، لتحسين الوضع."





قد ينجح هذا النهج - لإدارة الصراع بدلًا من محاولة حله - في التغلب على الانقسامات الداخلية. لكنها تحافظ أيضًا على الوضع الراهن الذي يجده الفلسطينيون قمعيًا ويائسًا بشكل متزايد، والذي غذى دورات لا حصر لها من الاضطرابات.





سيحاول الأمريكيون والإسرائيليون حل الخلافات بعيدًا عن الجمهور، كما هو الحال في دبلوماسية بايدن "الهادئة"، عندما حث نتنياهو بشكل خاص على إنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس قبل الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 21 مايو. وقال مارك ميلمان، خبير استطلاعات الرأي الديمقراطي الأمريكي، الذي عمل كمستشار في حملات لابيد: "إنهم يعرفون أنه يمكن أن تخوض معركة ضارية، أو تتعامل معها خلف أبواب مغلقة، وتحاول تغيير السياسة".



