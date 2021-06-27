Advertisements

بلينكن يلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي في روما

الأحد 27/يونيو/2021 - 11:55 ص
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
يستعد وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين ووزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد للقاء في روما، اليوم الأحد، في الوقت الذي تتطلع فيه حكومتا البلدين الجديدتين إلى طي صفحة الرئيس السابق دونالد ترامب ورئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، الذي أدى تحالفهما الوثيق إلى تفاقم الانقسامات الحزبية داخل البلدين.

الآن، مع تهميش ترامب في فلوريدا وقيادة نتنياهو للمعارضة، يركز الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء نفتالي بينيت على الدبلوماسية البراغماتية بدلًا من المبادرات الدرامية التي تخاطر بإثارة المعارضة في الداخل أو صرف الانتباه عن الأولويات الأخرى.

وهذا يعني السعي لتحقيق إنجازات أصغر، مثل دعم وقف إطلاق النار غير الرسمي الذي أنهى حرب الشهر الماضي مع حركة حماس في غزة، وتجديد نظام القبة الحديدية الدفاعي الإسرائيلي. قد يؤدي دفع كبير لإحياء عملية السلام الخاملة منذ فترة طويلة بين إسرائيل والفلسطينيين إلى زعزعة التوازن الدقيق.

قال إيلان غولدنبرغ، خبير أمن الشرق الأوسط في المركز غير الربحي لأمن أمريكي جديد: "لا أحد يعتقد أنها فكرة جيدة أن تبدأ في تنفيذ مبادرة سلام جديدة كبرى.. ولكن هناك أشياء يمكنك القيام بها بهدوء تحت الرادار، على الأرض، لتحسين الوضع."

قد ينجح هذا النهج - لإدارة الصراع بدلًا من محاولة حله - في التغلب على الانقسامات الداخلية. لكنها تحافظ أيضًا على الوضع الراهن الذي يجده الفلسطينيون قمعيًا ويائسًا بشكل متزايد، والذي غذى دورات لا حصر لها من الاضطرابات.

سيحاول الأمريكيون والإسرائيليون حل الخلافات بعيدًا عن الجمهور، كما هو الحال في دبلوماسية بايدن "الهادئة"، عندما حث نتنياهو بشكل خاص على إنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس قبل الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 21 مايو. وقال مارك ميلمان، خبير استطلاعات الرأي الديمقراطي الأمريكي، الذي عمل كمستشار في حملات لابيد: "إنهم يعرفون أنه يمكن أن تخوض معركة ضارية، أو تتعامل معها خلف أبواب مغلقة، وتحاول تغيير السياسة".

ستحاول الحكومتان الحفاظ على الائتلاف الحاكم الهش لإسرائيل، جزئيًا من خلال الحد من الاستفزازات التي لعبت دورًا في إشعال الحرب التي استمرت 11 يومًا والتي أودت بحياة 254 فلسطينيًا على الأقل وقتلت 13 شخصًا في إسرائيل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية الإسرائيلي روما بلينكين

أخبار تهمك

نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يخطط لتوجيه ضربة قوية للزمالك وعودة نجمه السابق

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري من رضا عبد العال عن مواجهة الأهلي والترجي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي ينتقم من الترجي بالثلاثة ويضرب موعدًا مع كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 14 ساعة

خبير تحكيمي يحسم الجدل حول واقعة طرد لاعب الترجي في لقاء الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على رد فعل هبة قطب بعد منع نزول ابنتها حمام السباحة بسبب "المايوه الشرعي"

منذ حوالي 11 ساعة

مصدر مقرب يكشف آخر التطورات الصحية لجيهان السادات

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الهارب محمد علي و102 متهم بقضية الجوكر

منذ حوالي 22 ساعة

أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

وصول الرئيس السيسي إلى بغداد للمشاركة في القمة الثلاثية مع الأردن والعراق

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يحسم صفقة نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة بشأن سعر التذكرة.. نقل إدارة وتشغيل خط المترو الثالث لشركة فرنسية

منذ ساعة و 20 دقيقة

مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن سلالة "دلتا بلس" الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

اليوم.. الرئيس الإسرائيلي يسمي رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة

اليوم.. الرئيس الإسرائيلي يسمي رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة

الرئيس الإسرائيلي يكلف بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة

الرئيس الإسرائيلى يعلن اختيار يائير لابيد "منافس نتنياهو" لتشكيل حكومة جديدة

وزير الخارجية الأمريكي يزور الدنمارك لبحث قضايا تغير المناخ

بلينكن: الولايات المتحدة تتشاور مع إسرائيل بشأن المحادثات النووية الإيرانية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:40 ص

نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة

الأهلي يخطط لتوجيه ضربة قوية للزمالك وعودة نجمه السابق

07:33 ص

أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

11:18 م

وصول الرئيس السيسي إلى بغداد للمشاركة في القمة الثلاثية مع الأردن والعراق

09:20 ص

الزمالك يحسم صفقة نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة