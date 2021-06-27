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نائب بالشيوخ: زيارة الرئيس السيسي للعراق ترجمة حقيقة لدور مصر الريادي العربي والإقليمي

الأحد 27/يونيو/2021 - 11:57 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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قال النائب حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى فعاليات القمة الثلاثية بين "مصر والعراق والأردن"، مع مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي والملك عبدالله الثاني ملك الأردن في إطار الجولة الرابعة لآلية التعاون الثلاثي التي انطلقت بالقاهرة في مارس 2019، ترجمة للجهود التى تبذلها القيادة السياسية من أجل ترسيخ مفهوم القومية العربية وبناء جسور الثقة بين البلدان العربية، والتعاون في مجالات تنموية متعددة لمواجهة التحديات وصناعة مستقبل أفضل للشعوب العربية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الزيارة التاريخية للرئيس إلى بغداد، والتي تعد أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ 30 عامًا، تعكس عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، لافتا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول المستضيفة لمؤتمر دول جوار العراق فى شرم الشيخ فى 2007،وكانت دائما بجوار العراق الشقيق في كافة محطاته التاريخية، واقتصاديا فإن حجم التبادل التجارى بين مصر والعراق فى عام 2019 بلغ ما يقرب من 486 مليون دولار حيث بلغت الصادرات المصرية إلى العراق 479 مليون دولار، وبلغت الواردات المصرية من العراق 7 ملايين دولار.
وتابع الجندى:" العلاقات "المصرية العراقية" تتطور إيجابيا من أجل مصلحة شعبي البلدين، حيث تولى الدولة المصرية أهمية كبيرة للعراق وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، صراحة أن مصر تدعم بغداد في محاربة الإرهاب، كما لم تمر مناسبة إلا وكانت مصر بجانب العراق الشقيق ".
واختتم الجندى بيانه قائلا:" مصر السيسى حريصة دوما على مد جسور الثقة والتعاون بين جميع البلدان العربية وتطوير كافة العلاقات العربية والعلاقات البينية بين الأشقاء لما فيه خير شعوبها خاصة فى ظل التحديات والظروف الراهنة التي تواجه المنطقة، ويأتي هذا انعكاسا حقيقيا لدور مصر الريادي العربي والإقليمي فى المنطقة، ".

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