حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى إستهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وداوئر الأقسام والمراكز بنطاق بمديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:- ضبط (5) قطع سلاح نارى، عدد من الطلقات النارية بحوزة

7 متهمين، وضبط (16) قضية مخدرات.. ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة).. بحوزة 18 متهم "لعدد 8 منهم معلومات جنائية"، وضبط (8) قطع سلاح أبيض، وضبط (2) مراقب هارب، وضبط (2) دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وضبط (3) متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، وتنفيذ (7281) حكم قضائى متنوع.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى إستمرار الحملات.



