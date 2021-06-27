Advertisements

برلماني: زيارة السيسي للعراق تهدف لاستعادة القومية العربية

الأحد 27/يونيو/2021 - 11:58 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
Advertisements


قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعاد للدولة المصرية دورها المحوري والاستراتيجي فى منطقة الشرق الأوسط، بل وفى العالم، وأصبح العالم كله ينظر للدولة المصرية برؤية مختلفة عن العصور السابقة، وأصبحت الدولة المصرية حقا هى رمانة الميزان فى المنقطة، فجميع الملفات والقضايا في المنطقة نجد دور بارز لمصر بشأن الأوضاع، وهذا الدور كان مفقود فى الماضى.

وأوضح محسب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص على مد وبناء جسور الثقة بين مصر ومختلف الدول، وذلك من خلال الجولات المكوكية هنا هناك، ففى الوقت الذى نجد جهود قوية لاستعادة بناء مؤسسات الدولة الداخلية واتضح ذلك جليا، لم تتناسى القيادة السياسية الدور الخارجى لمصر، ولعل مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، مع مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي والملك عبدالله الثاني ملك الأردن، وذلك في إطار الجولة الرابعة لآلية التعاون الثلاثى التى انطلقت بالقاهرة في مارس 2019، ترجمة حقيقية لدور مصر المحوري فى المنطقة.

وتابع:" زيارة الرئيس السيسى للعراق تاريخية، حيث تعد أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ 30 عامًا، وهذا يعكس عمق العلاقات بين البلدين، وفى نفس الوقت حرص الدولة المصرية على تطوير هذه العلاقات فى مختلف المجالات والقطاعات، خاصة وأن هناك روابط تاريخية بين البلدين والشعبين بينهما روابط ممتدة عبر العصور، كما أن العلاقات بين البلدين شهدت خلال الفترة الأخيرة نموًا كبيرًا، وخلال هذه القمة سيتم تناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين، وكذا التشاور حول القضايا والملفات الإقليمية، وبهذا تكون الدولة المصرية توثق علاقاتها وتهدف لاستعادة القومية العربية.

أخبار تهمك

تعليق ناري من رضا عبد العال عن مواجهة الأهلي والترجي

منذ حوالي 10 ساعة

خبير تحكيمي يحسم الجدل حول واقعة طرد لاعب الترجي في لقاء الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن سلالة "دلتا بلس" الجديدة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي ينتقم من الترجي بالثلاثة ويضرب موعدًا مع كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 14 ساعة

نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

مصدر مقرب يكشف آخر التطورات الصحية لجيهان السادات

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يحسم صفقة نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة بشأن سعر التذكرة.. نقل إدارة وتشغيل خط المترو الثالث لشركة فرنسية

منذ ساعة و 23 دقيقة

نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الهارب محمد علي و102 متهم بقضية الجوكر

منذ حوالي 22 ساعة

وصول الرئيس السيسي إلى بغداد للمشاركة في القمة الثلاثية مع الأردن والعراق

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يخطط لتوجيه ضربة قوية للزمالك وعودة نجمه السابق

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على رد فعل هبة قطب بعد منع نزول ابنتها حمام السباحة بسبب "المايوه الشرعي"

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:40 ص

نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة

الأهلي يخطط لتوجيه ضربة قوية للزمالك وعودة نجمه السابق

07:33 ص

أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

11:18 م

وصول الرئيس السيسي إلى بغداد للمشاركة في القمة الثلاثية مع الأردن والعراق

09:20 ص

الزمالك يحسم صفقة نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة