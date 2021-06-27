تعرف على درجات القبول بالمدارس الثانوية «عام- صناعي- تجاري- زراعي» في قنا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بقنا، الاحد، مقترح القبول بالصف الأول الثانوي العام والفني للعام الدراسي 20212022، وذلك بعد الإطلاع على القرارات المنظمة لقواعد القبول بالمدارس وبعد دراسة الإحصاء التكراري للناجحين بالشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية دور أول مايو لهذا العام.

حيث تم تحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام ليكون 248 درجة بجميع المدارس الحكومية، على أن تحدد مدارس الثانوية الخاصة الحد الأدنى للقبول بها حسب المعدلات من حيث عدد الفصول وكثافتها.

كما اعتُمد تنسيق التعليم الفنى الصناعي حيث جاء تنسيق المدارس الثانوية الصناعية المتقدمة بنين وبنات نظام الخمس سنوات بحد أدنى 230 درجة، وتنسيق المدارس الثانوية الصناعية الميكانيكية نظام الثلاث سنوات 205 درجة، والمدارس الثانوية الصناعية الزخرفية بنين نظام الثلاث سنوات 190 درجة المدارس الثانوية الصناعية إعداد مهنى أقسام ميكانيكا نظام الثلاث سنوات 180 درجة، والمدارس الثانوية الصناعية إعداد مهنى أقسام زخرفيه نظام الثلاث سنوات 120 درجة، المدارس الثانوية الصناعية للبنات نظام الثلاث سنوات 140 درجة، والتدريب المزدوج صناعي ميكانيكا نظام الثلاث سنوات 170 درجة، والتدريب المزدوج صناعي زخرفة نظام الثلاث سنوات 180 درجة.

وجاء تنسيق التعليم الثانوي التجاري بحد أدنى 220 درجة للمدارس الثانوية التجارية المتقدمة نظام الخمس سنوات، و205 درجة للمدارس الثانوية التجارية نظام الثلاث سنوات، و180 درجة لفصول خدمات التعليم التجاري نظام الثلاث سنوات، و170 درجة لتنسيق التعليم الفنى المزدوج التجارى نظام الثلاث سنوات.

