Advertisements
حظر إعلامي على لاعبي الأهلي حتى الانتهاء من نهائي إفريقيا
الأحد 27/يونيو/2021 - 11:58 ص
علي نبوي
Advertisements
قرر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عدم السماح للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالظهور في كافة وسائل الإعلام حتى الانتهاء من المباراة النهائية لدوري رابطة الأبطال، والمحدد لها 17ــ7ــ2021.
يأتي هذا لزيادة أجواء التركيز، خاصةً أن الفريق يخوض العديد من مباريات الدوري بشكل مضغوط خلال الأيام المقبلة قبل أن يتوجه إلى المغرب لملاقاة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري الأبطال.
وفاز الأهلي مساء أمس السبت على ضيفه الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون رد ليتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا.
Advertisements