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حظر إعلامي على لاعبي الأهلي حتى الانتهاء من نهائي إفريقيا

الأحد 27/يونيو/2021 - 11:58 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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قرر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عدم السماح للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالظهور في كافة وسائل الإعلام حتى الانتهاء من المباراة النهائية لدوري رابطة الأبطال، والمحدد لها 17ــ7ــ2021.

يأتي هذا لزيادة أجواء التركيز، خاصةً أن الفريق يخوض العديد من مباريات الدوري بشكل مضغوط خلال الأيام المقبلة قبل أن يتوجه إلى المغرب لملاقاة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري الأبطال.

وفاز الأهلي مساء أمس السبت على ضيفه الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون رد ليتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

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