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ضبط شخص لسرقة مبالغ مالية من داخل خزينة لشقة سكنية بأسيوط

الأحد 27/يونيو/2021 - 12:01 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أسيوط بمديرية أمن أسيوط من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم) بإكتشافها سرقة (مبالغ مالية من داخل خزنية حديدية – بعض المشغولات الذهبية) من داخل الشقة محل سكنها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (مبالغ مالية – مشغولات ذهبية – دفتر بريد بإسمه)، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة، وأقر بإيداعه مبلغ مالى بدفتر البريد المشار إليه من متحصلات السرقة، وبإستدعاء المُبلغة تعرفت على المسروقات، وإتهمته بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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