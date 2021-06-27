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ضبط شخص لسرقة مبالغ مالية من داخل خزينة لشقة سكنية بأسيوط
الأحد 27/يونيو/2021 - 12:01 م
هبة عبد الحفيظ
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كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أسيوط بمديرية أمن أسيوط من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم) بإكتشافها سرقة (مبالغ مالية من داخل خزنية حديدية – بعض المشغولات الذهبية) من داخل الشقة محل سكنها.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم).
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (مبالغ مالية – مشغولات ذهبية – دفتر بريد بإسمه)، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة، وأقر بإيداعه مبلغ مالى بدفتر البريد المشار إليه من متحصلات السرقة، وبإستدعاء المُبلغة تعرفت على المسروقات، وإتهمته بالسرقة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم).
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (مبالغ مالية – مشغولات ذهبية – دفتر بريد بإسمه)، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة، وأقر بإيداعه مبلغ مالى بدفتر البريد المشار إليه من متحصلات السرقة، وبإستدعاء المُبلغة تعرفت على المسروقات، وإتهمته بالسرقة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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