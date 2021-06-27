ضبط شخص لسرقة مبالغ مالية من داخل خزينة لشقة سكنية بأسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أسيوط بمديرية أمن أسيوط من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم) بإكتشافها سرقة (مبالغ مالية من داخل خزنية حديدية – بعض المشغولات الذهبية) من داخل الشقة محل سكنها.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم).



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (مبالغ مالية – مشغولات ذهبية – دفتر بريد بإسمه)، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة، وأقر بإيداعه مبلغ مالى بدفتر البريد المشار إليه من متحصلات السرقة، وبإستدعاء المُبلغة تعرفت على المسروقات، وإتهمته بالسرقة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



