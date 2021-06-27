تشكيل البرتغال المتوقع ضد بلجيكا بدور الـ16 في كأس أمم أوروبا

يلتقي منتخب البرتغال أمام نظيره بلجيكا، اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس أمم أوروبا "يورو 2020".





وتقام مباراة بلجيكا والبرتغال على أرضية ملعب "لا كارتوخا" بإسبانيا، والفائز سيلاقي إيطاليا في ربع النهائي، بعد تأهلها على حساب النمسا.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.





ومن المتوقع أن يبدأ فيرناندو سانتوس، المدير الفني للمنتخب البرتغالي، اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: روي باتريسيو.





خط الدفاع: نيلسون سيميدو، روبن دياز، بيبي، جوريرو.





خط الوسط: بالينيا، ريناتو سانشيز، جواو موتينيو.





خط الهجوم: بيرنادو سيلفا، كريستيانو رونالدو، جوتا.



