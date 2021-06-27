جهاز مدينة بدر ينفذ حملة مسائية لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات





صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم شن حمله مسائية لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات بالحي السابع، بمعرفة إدارات الأحياء والأمن والحركة بالجهاز، وتحت إشراف العقيد شريف زين، مأمور قسم شرطة مدينه بدر، والملازم اول عبدالله أكرم، ومسئولي شرطة التعمير.









وأوضح المهندس عمار مندور، أن الحملة أسفرت عن مصادرة والتحفظ على عدد من المعدات بالمحال والمقاهي المخالفة، كما تم تحرير ١٠ محاضر إشغال و ٥ محاضر بيئة، ومحضر مخالفة شروط تخصيص، و ٥ محاضر تشغيل بدون ترخيص.





وأكد المهندس عمار مندور، مواصلة شن الحملات لضبط المخالفات ومنع المظاهر العشوائية بالمدينة، والحفاظ على الطابع العمراني بها، مطالباً قاطني المدينة والمترددين عليها والعاملين بها بالالتزام بالضوابط والقوانين تجنبا لاتخاذ الإجراءات القانونية حال المخالفة.



