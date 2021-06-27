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تشكيل بلجيكا المتوقع ضد البرتغال بدور الـ16 في كأس أمم أوروبا

الأحد 27/يونيو/2021 - 12:02 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يواجه منتخب البرتغال نظيره بلجيكا، اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وتقام مباراة بلجيكا والبرتغال على أرضية ملعب "لا كارتوخا" بإسبانيا، والفائز سيلاقي إيطاليا في ربع النهائي، بعد تأهلها على حساب النمسا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

ومن المتوقع أن يبدأ روبيرتو مارتينيز، المدير الفني للمنتخب البلجيكي، اللقاء بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: كورتوا.
خط الدفاع: ألدرفيريلد، فيرمالين، فيرنتونخين، مونييه.
خط الوسط: دي بروين، فيتسل، ثورجان هازارد.
خط الهجوم: كاراسكو، لوكاكو، إيدين هازارد.

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