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ضبط 1555 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

الأحد 27/يونيو/2021 - 12:04 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:- ضبط (1555) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها القضايا الآتية:-ضبط (5،015 طن "لحوم مجمدة – كبدة - دواجن") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (صاحب ثلاجة لحفظ اللحوم "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

وضبط (4،17 طن "أسماك – جمبرى - سبيط") معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مطعم لتقديم الوجبات الجاهزة) بمحافظة الإسكندرية.

وتمكنت من ضبط (3،15 طن "لحوم مجمدة – سجق") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن  ثلاجة لحفظ المواد الغذائية) بمحافظة القاهرة.

وضبط (5،52 طن "زيت طعام") معبأ داخل خزانات وعبوات بدون مستندات مجهول المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المديرة المسئولة عن مصنع لتعبئة زيت الطعام "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.

وضبط (4 طن "ملح سياحات"غير صالح للإستهلاك الآدمى ومخصص للأغراض الصناعية ومحظور إستخدامه فى الأغراض الغذائية – 3 طن "مخللات" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية"عفن ظاهرى")، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

وضبط (15،795 طن "منظفات صناعية") معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخ الأنتاج والصلاحية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.

وضبط (4،5 طن "مستلزمات أعلاف حيوانية" بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة – 800 لتر "فورمالين" بدون مستندات مجهولة المصدر)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن للأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص") بمحافظة الدقهلية.

وضبط (199٫620 قطعة "مستلزمات طبية") بدون مستندات ومجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المسئول عن مخزن مستلزمات طبية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

ضبط (600 إسطوانة بوتاجاز صغيرة) تم تجميعها تمهيدًا للتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز) بمحافظة القاهرة.

إضطلعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالإشتراك مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن بتنفيذ حملة نوعية إستهدفت ضبط القائمين على تخزين السجائر وبيعها بالسوق السوداء.. ولقد أسفرت عن ضبط عدد (59) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (80٫001) ألف عبوة سجائر.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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