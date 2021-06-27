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تموين قنا: ضبط كميات من المكرونة والحلوى مجهولة المصدر

الأحد 27/يونيو/2021 - 12:05 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في قنا، اليوم، من ضبط ١ طن مكرونة مجهولة المصدر ومخالفة القرار الوزاري رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٤ وتم ضبطها بتعليمات مشدده من المحاسب احمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا، وبمعرفة القائمين على التفتيش والرقابة بإدارة تموين نجع حمادي حيث تم تحرير محضر بالواقعة تحت رقم ١٩٠٣ جنح ا.د.ط نجع حمادي.
كما ضبطت مديرية التموين عدد ٨ أكياس حلوي مختلفة الأنواع مجهولة المصدر وتم تحرير محضر رقم ١٩٠٠ جنح ا.د.ط نجع حمادي بها وتوجيه مخالفة القرار الوزاري رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٤ الخاص بحظر تداول السلع مجهولة المصدر.
فيما تم تحرير عدد ٤ محضر عدم الإعلان عن الأسعار وعدد ٢ محضر ذبح خارج المجازر الحكومية وعدد ٢ محضر عدم إعلان تجار تموين وعدد ٣ محاضر عدم الإعلان عن قائمة تشغيل وعدد ٢ محضر بيع سجائر لأزيد من السعر وعدد ٢ محضر توقف عن الإنتاج وعدد ١ محضر عدم نظافة أدوات العجن، وبلغ إجمالي المخالفات التموينية بلغت نحو ١٨ مخالفة متنوعة.

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