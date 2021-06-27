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تعرف على موعد مباراة الأرجنتين المقبلة في كوبا أمريكا

الأحد 27/يونيو/2021 - 12:29 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة قوية أمام منتخب بوليفيا ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا والمقامة خلال الفترة الحالية فى البرازيل.

وكان منتخب الأرجنتين تعادل أمام تشيلي فى اللقاء الأول بهدف لكل فريق، ثم فاز على كل من أوروجواي وباراجواي بهدف لكل منهما.

وتقام مباراة الأرجنتين وبوليفيا فى تمام الثانية صباح يوم الثلاثاء المقبل ويرغب المنتخب الأرجنتيني فى الفوز باللقاء الثالث على التوالي بعدما تأهل للدور القادم.

ويذكر أن ليونيل ميسي نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين سجل هدف وحيد حتي الآن فى البطولة كوبا أمريكا فى مرمي تشيلي.

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