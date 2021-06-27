مسئولو "الإسكان" يتفقدون أعمال تنفيذ ٧٤ برجاً سكنيا بمدينة حدائق أكتوبر









قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بمدينة حدائق أكتوبر، يرافقه المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز، وعدد من مسئولى الشركات المنفذة للمشروعات.





وتفقد مسئولو الإسكان، خلال جولتهم مشروع إنشاء ٧٤ برجاً سكنيا بمنطقة حديقة الجيزة المطلة على منطقة الأهرامات، كما تفقدوا أعمال تطوير المسطحات الخضراء واللاند سكيب بمنطقة إسكان دهشور، ووحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمنطقة الـ390 فدانا خلف منطقة إبني بيتك7.





من جانبه، أبدى المهندس كمال بهجات، إعجابه بإنجاز الأعمال طبقاً للجداول الزمنية المعتمدة، مشدداً على ضرورة استكمال الأعمال بنفس الجودة، وطبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.



