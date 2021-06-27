قبل صدام الليلة.. البرتغال تتفوق على بلجيكا في تاريخ المواجهات ورونالدو "كبير الهدافين"

يستضيف ملعب "لا كارتوخا" في إسبانيا، مواجهة من العيار الثقيل، ستجمع بين منتخبي البرتغال ونظيره البلجيكي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).





منتخب بلجيكا تأهل لدور الـ16 بالبطولة الأوروبية بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، بينما صعد منتخب البرتغال بعدما حل ثالثًا في المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط.





ويتطلع منتخب البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو لتحقيق الفوز على نظيره البلجيكي في مباراة الليلة، ومواصلة المشوار نحو الأدوار النهائية للبطولة الأوروبية والمنافسة على لقب البطولة.





ويتسلح منتخب البرتغال بتفوقه التاريخي على نظيره منتخب بلجيكا في تاريخ المواجهات، حيث سبق وتقابل المنتخبين في 18 مواجهة سابقة بين رسمية وودية، الغلبة كانت للبرتغال في 6 مباريات، وخسرت 5 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 7 مباريات بينهما.





سجل لاعبو منتخب البرتغال 21 هدفًا في مبارياتهما ضد منتخب بلجيكا، بينما استقبلت شباكه 22 هدفا، ويعد الثنائي كريستيانو رونالدو، وراؤول لامبارت هما هدافي مواجهات المنتخبين وسجل كل منهما 3 أهداف في المواجهات السابقة.





وتعد هذه المواجهة الأولى بين المنتخبين البلجيكي والبرتغالي في بطولة كأس الأمم الأوروبية حيث لم يسبق للمنتخبين أن تقابل في البطولة القارية إطلاقًا.



