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غدا.. راحة سلبية من تدريبات الأهلي

الأحد 27/يونيو/2021 - 12:06 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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قرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غد الاثنين.

ويستأنف الأهلي تدريباته بعد غدٍ الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها الأول من يوليو المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم عقب الفوز على الترجي التونسي أمس بثلاثية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقطع الأهلي تذكرة التأهل إلى الدور النهائي بالبطولة الإفريقية، حيث ينتظر مواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا يوم ١٧ يوليو المقبل.

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