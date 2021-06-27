Advertisements

إصابة 10 جنود ومتظاهرين جراء أعمال شغب في لبنان

الأحد 27/يونيو/2021 - 12:08 م
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
انتشرت القوات اللبنانية في مدينة طرابلس الشمالية، فجر الأحد، واتخذت مواقع حول مؤسسات الدولة الرئيسية بعد ليلة من الاحتجاجات وأعمال الشغب ضد تدهور الظروف المعيشية التي اسفرت عن اصابة العديد من المتظاهرين و10 جنود.

ووردت أنباء عن احتجاجات متفرقة في جميع أنحاء لبنان يوم السبت مع تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ 20 شهرا. ووصف البنك الدولي الأزمة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات التي شهدها العالم منذ 150 عامًا. واقترن بأزمة سياسية تركت لبنان بلا حكومة منذ أغسطس.

ووقعت أكبر الاحتجاجات في مدينة صيدا الساحلية الجنوبية وفي طرابلس ثاني أكبر مدن لبنان وأكثرها فقرًا. واندلعت احتجاجات متفرقة وإغلاق طرق في العاصمة بيروت.

يعاني لبنان من نقص حاد في المنتجات الحيوية بما في ذلك الوقود والأدوية والمنتجات الطبية، مما أثار غضب الجمهور. وسجلت العملة اللبنانية أدنى مستوى قياسي لها يوم السبت لتصل إلى 18 ألف ليرة للدولار. وفقد الجنيه أكثر من 90٪ من قيمته منذ بدء الأزمة.

في أكتوبر 2019، دعا المتظاهرون إلى إزاحة الطبقة السياسية التي تحكم البلاد منذ نهاية الحرب الأهلية من 1975 إلى 1990، وألقي باللوم عليها في الفساد وسوء الإدارة التي دمرت اقتصاد البلاد. وقال الجيش إنه ألقي مثيري شغب على دراجات نارية قنابل صوتية على القوات في طرابلس مما أدى إلى إصابة تسعة جنود بينما أصيب آخر عندما اصيب بحجر. هاجم المتظاهرون العديد من مؤسسات الدولة في المدينة.

وقالت وكالة الأنباء الوطنية التي تديرها الدولة إن الهدوء ساد في طرابلس ومدن أخرى في لبنان ظهر الأحد. ومن غير المتوقع أن يتحسن الوضع في لبنان حيث أدت الخلافات السياسية بين الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري إلى تأخير تشكيل الحكومة منذ تعيين الحريري في المنصب في أكتوبر. وتوقفت المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن الأزمة الاقتصادية منذ العام الماضي.

و أوضح البنك الدولي إنه من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للبنان 9.5 % في 2021 بعد انكماش 20.3 % في 2020 و6.7 % في العام السابق، حيث فقد عشرات الآلاف من الأشخاص وظائفهم منذ أواخر عام 2019 في الدولة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة، بما في ذلك مليون لاجئ سوري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لبنان احتجاجات

أخبار تهمك

تعرف على رد فعل هبة قطب بعد منع نزول ابنتها حمام السباحة بسبب "المايوه الشرعي"

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يخطط لتوجيه ضربة قوية للزمالك وعودة نجمه السابق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي ينتقم من الترجي بالثلاثة ويضرب موعدًا مع كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 14 ساعة

مصدر مقرب يكشف آخر التطورات الصحية لجيهان السادات

منذ حوالي 17 ساعة

نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

تعليق ناري من رضا عبد العال عن مواجهة الأهلي والترجي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

وصول الرئيس السيسي إلى بغداد للمشاركة في القمة الثلاثية مع الأردن والعراق

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

خبير تحكيمي يحسم الجدل حول واقعة طرد لاعب الترجي في لقاء الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الهارب محمد علي و102 متهم بقضية الجوكر

منذ حوالي 22 ساعة

نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يحسم صفقة نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن سلالة "دلتا بلس" الجديدة

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة بشأن سعر التذكرة.. نقل إدارة وتشغيل خط المترو الثالث لشركة فرنسية

منذ ساعة و 24 دقيقة

موضوعات متعلقة

"إلغاء اجتماع الحكومة.. ومهلة 72 ساعة".. هل ينحج "الحريري" في تحقيق مطالب الشعب اللبناني؟

أين وصل الحال بعد أسبوعين من الاحتجاجات في لبنان؟

لبنان: المحتجون يضغطون على الأحزاب السياسية للإسراع بتشكيل الحكومة

المتظاهرون يغلقون الطرق في بيروت وأجزاء أخرى من لبنان

تجمع اللبنانيين خارج الوزارات للمطالبة بتشكيل حكومة جديدة

مسؤول أممي يدعو إلى حكومة لبنانية جديدة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:40 ص

نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة

الأهلي يخطط لتوجيه ضربة قوية للزمالك وعودة نجمه السابق

07:33 ص

أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

11:18 م

وصول الرئيس السيسي إلى بغداد للمشاركة في القمة الثلاثية مع الأردن والعراق

09:20 ص

الزمالك يحسم صفقة نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة