رامي جمال لجمهوره :"البهاق ميزة وانتوا حررتوني من تكتيفه"





وجه الفنان رامى جمال رسائل توعية لجمهوره الذين لديهم أبناءً يعانون من مرض البهاق، ونصحهم بضرورة دعمهم، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر رامي جمال مقطع فيديو جديد له، تحدث فيه عن مرض "البهاق"، الذي أصيب به منذ فترة، مُشيرًا إلى أنه يتلقى كل يوم أكثر من رسالة عن البهاق، ودائماً يرد على الرسائل التي يتلقاها.



وتابع رامي جمال :"أنا لم أعالج البهاق، ولكن أنا اتعالجت نفسيًا منه بدعمكم ليا، كل الناس دعموني من أصدقائي في الوسط الفني، وأهلي، والبهاق طلع ميزة مش عيب؛ لأني شفت بسببه حب كبير ليا".



وأضاف رامي جمال:" البهاق موجود في كل جزء في جسمي زي منتو شايفين البهاق مالي إيديا ووشي، وفي كل حتة في جسمي، وأنا زمان كان لو في نقطة في جسمي بقعد أراقبها، وكنت ببقى حزين جدًا وزعلان، خصوصًا إن كان في ناس في البداية فاكرينه معدي وكانت بتخاف تسلم، ولكن الحقيقة البهاق مرض مناعي لم يجد في العلم حتى الآن علاج ليه".



وواصل رامي جمال كلامه قائلاً :" عيشوا معاه هو حاجة ربنا اختارها ملهاش علاج واضح لحد دلوقتي عيشوا معاها اتبسطوا باللي عندكوا احنا ابتلاءتنا أخف بكتير من الناس التانية ربنا يا رب يهون على الناس التانية كلها الابتلاءات".



واستكمل رامي جمال كلامه قائلاً :" حبوا نعم ربنا في حبة الألوان اللي مديهالنا دي انتوا مميزين اللي عنده بهاق ده شخص مميز انا بقيت سعيد انتوا حررتوني من تكتيفة كنت بقعد ابص على أيدي كان الأول بيبقى نقطة دلوقتي كتر جداً بقى خريطة ومش شايفها".



واختتم رامي جمال كلامه قائلاً:" بقول لكل أم عندها ابن عنده بهاق ابنك مميز حسسيه إنه مميز متخافيش على مشاعره قوي مشاعره وهو هيقوى بيكي طلعيه بطل وعرفيه إن في أولاد عندهم سكر ودول كمان مميزين في كل حاجة في كل أنواع الابتلاءات وظيفتك تقويه البنت اللي عندها بهاق لو الولد مش هياخدك تبقي مراته وأم عياله عشان حبة ألوان اهربي منه ده ندل، أنا مافيش دوا معين خدته عشان البهاق يقل بالعكس ده زاد بس قلبي خف عقبالكوا".