Advertisements

رامي جمال لجمهوره :"البهاق ميزة وانتوا حررتوني من تكتيفه"

الأحد 27/يونيو/2021 - 12:09 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements


وجه الفنان رامى جمال رسائل توعية لجمهوره الذين لديهم أبناءً يعانون من مرض البهاق، ونصحهم بضرورة دعمهم،  وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر رامي جمال مقطع فيديو جديد له، تحدث فيه عن مرض "البهاق"، الذي أصيب به منذ فترة، مُشيرًا إلى أنه يتلقى كل يوم أكثر من رسالة عن البهاق، ودائماً يرد على الرسائل التي يتلقاها.

وتابع رامي جمال :"أنا لم أعالج البهاق، ولكن أنا اتعالجت نفسيًا منه بدعمكم ليا، كل الناس دعموني من أصدقائي في الوسط الفني، وأهلي، والبهاق طلع ميزة مش عيب؛ لأني شفت بسببه حب كبير ليا".

وأضاف رامي جمال:" البهاق موجود في كل جزء في جسمي زي منتو شايفين البهاق مالي إيديا ووشي، وفي كل حتة في جسمي، وأنا زمان كان لو في نقطة في جسمي بقعد أراقبها، وكنت ببقى حزين جدًا وزعلان، خصوصًا إن كان في ناس في البداية فاكرينه معدي وكانت بتخاف تسلم، ولكن الحقيقة البهاق مرض مناعي لم يجد في العلم حتى الآن علاج ليه".

وواصل رامي جمال كلامه قائلاً :" عيشوا معاه هو حاجة ربنا اختارها ملهاش علاج واضح لحد دلوقتي عيشوا معاها اتبسطوا باللي عندكوا احنا ابتلاءتنا أخف بكتير من الناس التانية ربنا يا رب يهون على الناس التانية كلها الابتلاءات".

واستكمل رامي جمال كلامه قائلاً :" حبوا نعم ربنا في حبة الألوان اللي مديهالنا دي انتوا مميزين اللي عنده بهاق ده شخص مميز انا بقيت سعيد انتوا حررتوني من تكتيفة كنت بقعد ابص على أيدي كان الأول بيبقى نقطة دلوقتي كتر جداً بقى خريطة ومش شايفها".

واختتم رامي جمال كلامه قائلاً:" بقول لكل أم عندها ابن عنده بهاق ابنك مميز حسسيه إنه مميز متخافيش على مشاعره قوي مشاعره وهو هيقوى بيكي طلعيه بطل وعرفيه إن في أولاد عندهم سكر ودول كمان مميزين في كل حاجة في كل أنواع الابتلاءات وظيفتك تقويه البنت اللي عندها بهاق لو الولد مش هياخدك تبقي مراته وأم عياله عشان حبة ألوان اهربي منه ده ندل، أنا مافيش دوا معين خدته عشان البهاق يقل بالعكس ده زاد بس قلبي خف عقبالكوا".

أخبار تهمك

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن سلالة "دلتا بلس" الجديدة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

مصدر مقرب يكشف آخر التطورات الصحية لجيهان السادات

منذ حوالي 17 ساعة

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الهارب محمد علي و102 متهم بقضية الجوكر

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يحسم صفقة نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

وصول الرئيس السيسي إلى بغداد للمشاركة في القمة الثلاثية مع الأردن والعراق

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة بشأن سعر التذكرة.. نقل إدارة وتشغيل خط المترو الثالث لشركة فرنسية

منذ ساعة و 25 دقيقة

تعرف على رد فعل هبة قطب بعد منع نزول ابنتها حمام السباحة بسبب "المايوه الشرعي"

منذ حوالي 11 ساعة

نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

تعليق ناري من رضا عبد العال عن مواجهة الأهلي والترجي

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يخطط لتوجيه ضربة قوية للزمالك وعودة نجمه السابق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي ينتقم من الترجي بالثلاثة ويضرب موعدًا مع كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 14 ساعة

خبير تحكيمي يحسم الجدل حول واقعة طرد لاعب الترجي في لقاء الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:40 ص

نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة

الأهلي يخطط لتوجيه ضربة قوية للزمالك وعودة نجمه السابق

07:33 ص

أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

11:18 م

وصول الرئيس السيسي إلى بغداد للمشاركة في القمة الثلاثية مع الأردن والعراق

09:20 ص

الزمالك يحسم صفقة نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة