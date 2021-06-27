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الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الداعم لوحدة العراق والحرص على تعزيز دوره العربى

الأحد 27/يونيو/2021 - 12:10 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، في العاصمة العراقية بغداد، مع محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أكد قوة ومتانة العلاقات الثنائية التي تجمع بين مصر والعراق على مختلف المستويات وتقدير مصر حكومة وشعبًا للعراق الشقيق ودوره المركزي في المنطقة المستند علي تاريخ وحضارة عريقة ممتدة، وحرص مصر على مواصلة العمل على تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، خاصةً على الصعيد البرلماني، أخذًا في الاعتبار ما سيساهم به ذلك في تعزيز التواصل بين الجانبين على المستويين الرسمي والشعبي.

كما أكد الرئيس موقف مصر الداعم لوحدة العراق، ومساندته لجهود استعادة الأمن والاستقرار به، والحرص على تعزيز دوره القومي العربي، وكذلك تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي في كافة المجالات، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الشقيقة، دعمًا لعلاقات التعاون المتبادلة ولمسيرة العمل العربي المشترك، وذلك في إطار سياسة مصر القائمة على ترسيخ وحدة الصف بهدف تحقيق الاستقرار والتقدم والازدهار لجميع الأشقاء.

من جانبه؛ رحب رئيس مجلس النواب العراقي بزيارة الرئيس التاريخية إلى بغداد، مؤكدًا ما تتيحه من آفاق واسعة لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين على جميع المستويات.

كما أكد "الحلبوسي" أن العراق يعتز بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربطه بمصر، مثمنًا دورها في الحفاظ على أمن واستقرار العراق والوطن العربي بأكمله ومساهماتها في تعزيز وحدة الصف العربي، ومؤكدًا تطلع بلاده لتعزيز التعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين، خاصةً على المستوى البرلماني، أخذًا في الاعتبار ما يتمتع به البرلمان المصري من خبرة وتاريخ عريق.

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