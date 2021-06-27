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نجوى كرم  في رسالة لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

الأحد 27/يونيو/2021 - 12:10 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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يصادف اليوم الذكرى السنوية لليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وبهذه المناسبة، نشرت شمس الأغنية نجوى كرم على قناتها الرسمية في موقع "يوتيوب" الرسالة الإنسانية التوجيهية التي كانت قد وجهتها العام المنصرم إلى جميع المواطنين لحماية أنفسهم من آفة المخدرات القاتلة وبثتها معظم التلفزيونات المحلية والخارجية.

وتداول جمهورها عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو الرسالة الانسانية التي تحمل توقيعها وصوتها، والتي حملت عنوان "نعش السم" المرفقة بفيديو كليب مصور يشرح المخاطر التي يمر بها كل الشخص خلال تعاطي المخدرات.

ومن كلمات الرسالة  : (يلي عم تتعاطى السم/تتسم دماغك وتطير/ايمانك بشيل الهم/ مش كذبة هيك مشاوير/قلي شو لي جابرك/ما نعش السم ناطرك/ تياخد بخاطرك ويخلص عمرك بكير/سكر باب المضافي بوج لي بدو يغرك/ وما تخلي الفكر الصافي/ يتغر بغبرة تضرك/ قعود تجلى وناجي الله/ تتخلق وتموت كبير/ وقلي شو لي جابرك/ ما نعش السم ناطرك/ تياخد بخاطرك ويخلص عمرك بكير).

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