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ضبط صاحب مخزن خردة بالقاهرة لقيامه بسرقة معدات بناء من أحد المواقع تحت الإنشاء

الأحد 27/يونيو/2021 - 12:11 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب مخزن خردة كائن بدائرة القسم) بسرقة معدات وأدوات بناء خاصة بأحد المواقع تحت الإنشاء وإخفائها داخل المخزن ملكه.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبط المتهم حال تواجده بداخله، وبحوزته (29 ماسورة حديدية "شداد" – 14 كابل كهربائى مختلف الأحجام والأنواع -  16 قطعة حديدية – 6 فتيل – 2 كشاف خاصين بأعمدة الإنارة " جميعهم مجهولين المصدر " - سيارة نصف نقل ملك المتهم).

وبمواجهته إعترف بقيامه بسرقة المضبوطات من داخل موقع إحدى شركات المقاولات بأسلوب" المغافلة " بإستخدام السيارة المضبوطة بحوزته بقصد التصرف فيها بالبيع " كخردة "، وبإستدعاء المسئول عن الموقع تعرف على المضبوطات، وإتهمه بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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