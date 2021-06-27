محافظ الشرقية يفاجئ الوحدة المحلية بالمحمودية لمتابعة سير انتظام العمل







فاجئ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية صباح اليوم العاملين بالوحدة المحلية بالمحمودية التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على حسن معاملة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.



تفقد المحافظ اقسام الوحدة واطلع علي سجل الحضور والانصراف. مشددا علي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين بمواعيد العمل الرسمية



شدد محافظ الشرقية على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بالمراكز والمدن والأحياء لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين بالجهاز الإداري، والتأكد من تواجدهم بمقر عملهم وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.



كما حرص المحافظ على متابعة موقف المتحصلات والايرادات بالوحدة، مؤكدا علي ضرورة تفعيل دور موظفي قسم الاشغالات لتحصيل الإيرادات وتعظيم موارد الدولة، وأوصي العاملين بالوحدة بحسن استقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، وسرعة إنهاء مصالحهم طبقًا للقانون.



شهدت جولة محافظ الشرقية بقرية المحمودية تفقد عدد من شوارع القرية لمتابعة اعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة اول بأول لخلق جو صحي وبيئي للمواطنين، موجها رئيسة الوحدة المحلية بتسوية واستعدال الشوارع باستخدام الجليدر وتكثيف أعمال النظافة والتجميل بشوارع القرية.