بسبب الامتحانات.. تدريبات منفردة لكهربا في الأهلي

خاض محمود كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانا منفردا صباح اليوم الأحد قيل انطلاق مران الفريق الجماعي.





وغادر اللاعب النادي فور الانتهاء من تدريباته؛ بسبب ارتباطه بأداء الامتحانات.





واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد الفوز على الترجي التونسي أمس بثلاثية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وقطع الأهلي تذكرة التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا لمواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا يوم ١٧ يوليو المقبل.



