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ضبط تشكيل عصابي تخصص في السرقة من داخل المساكن بأسلوب التسلق بالبساتين

الأحد 27/يونيو/2021 - 12:14 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من (سيدة، مقيمة بدائرة القسم) بإكتشافها سرقة (مشغولات ذهبية –
2 هاتف محمول) من داخل مسكنها.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بالقاهرة ).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة ملك ( زوجة أحدهما)، والمُستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، كما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بأسلوب "التسلق "، وتم بإرشادهما ضبط  المسروقات المستولى عليها بمسكنهما.. وبتطوير مناقشتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بأسلوب " التسلق"، كما أقرا بإرتكاب عدد (2) واقعة سرقة "بذات الإسلوب"، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهما، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهماهما بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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