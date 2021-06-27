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تعرف على تطبيقات تمكنك من مراقبة هواتف الأطفال

الأحد 27/يونيو/2021 - 12:12 م
مراقبة هواتف الأطفال
مراقبة هواتف الأطفال
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تعرف على تطبيقات تمكنك من مراقبة هواتف الأطفال

مع بداية إجازة نهاية العام، ومع الإجراءات الاحترازية التي يتخذها الآباء بسبب انتشار فيروس كورونا، يلجأ الأطفال إلى الهواتف والإنترنت، وهو ما يحتاج إلى رعاية ومراقبة أبوية حتى لا يتسلل إليهم في تلك الفترة بعض المقاطع غير المناسبة.

سنستعرض لكم مجموعة من التطبيقات التي تتيح للآباء التحكم فيما يشاهده الأبناء، على الهاتف الذكي والتي يعرضها موقع «tomsguide»، وذلك في السطور التالية..

تطبيق Google Family Link
يعد هذا التطبيق من أفضل الأنواع لأنه مجاني، ولا يحتاج سوى إلى إنشاء بريد إلكتروني على موقع جوجل، وهو يتيح للآباء القدرة على التحكم فيما يشاهد الأبناء، كما أنه يحدد الوقت المناسب، كما يمكن التحقق من موقع طفلك.

كيفية استخدام التطبيق

في البداية قم بتثبيت تطبيق Google Family Link Link for parents على جهاز الوالدين، وعلى جهاز الطفل يجب تثبيت تطبيق Google Family Link for children & teens، بعدها يتم توصيل الجهازين معًا.

تطبيق Norton Family parental control
واحدة من أكثر التطبيقات التي يستخدمها الآباء حول العالم، لأنه يعمل على أغلب الأنظمة المختلفة للهواتف، كما أنه يقوم بتنقية عمليات البحث، ومنع تشغيل المواقع غير المناسبة، والتحكم في الألعاب المسموحة، كما أنه يمكن أن يحدد مدة استخدام طفلك للجهاز، ويمكنك إضافة حتى 10 أجهزة أخرى.

تطبيق Kids Place Parental Control
من أهم التطبيقات ومنها نسخة مجانية، وتتيح رقابة أبوية، مثل منع الأطفال من استخدام برامج بعينها، ويمكن التحكم في تحميل الأطفال من تحميل تطبيقات جديدة، أو إجراء مكالمات هاتفية بغرباء.

هذا التطبيق مناسب لمعظم الأجهزة، لكنه يمكنك من مراقبة جهاز واحد فقط، ولكنه يوفر متابعة أنشطة الأبناء، وتعيين وقت على الهاتف، متابعة تصفح الويب ونشاط البحث.

تطبيق YouTube Kids للتحكم فيما يشاهدونه على اليوتيوب
إذا كان طفلك عمره أقل من 13 عام، فيمكنك استخدام تطبيق YouTube Kidsالذي يعمل على تنقيح واختيار المقاطع المثورة المناسبة، ويمكن استخدام هذه النسخة من خلال لينك Family Link أو إضافة ميزة الإشراف إلى الحساب الحالي للطفل.

تغيير إعدادات تطبيق YouTube Kids

الدخول على جهاز الهاتف الذكي، ثم فتح تطبيق Family Link Family Link.

اختَر حساب طفلك.

في بطاقة "الإعدادات"، انقر على إدارة الإعدادات ثم المزيد ثم YouTube Kids. لن يظهر لك تطبيق "YouTube Kids" إذا لم يتم إعداده على جهاز طفلك الذي يعمل بنظام التشغيل Android.

اختَر الإعدادات المناسبة لطفلك من الآتي:

مستوى المحتوى: اختَر مستوى المحتوى المناسب لطفلك.

البحث: يمكنك تفعيل ميزة "البحث" أو إيقافها.

إزالة حظر الفيديوهات: يمكنك إزالة حظر كل الفيديوهات والقنوات التي تم حظرها في تطبيق YouTube Kids على جهاز طفلك.

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مراقبة هواتف الاطفال تطبيقات

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