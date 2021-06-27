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وزير الخارجية الأسبق: الدولة تحقق مصالح الجميع دون أي استغلال (فيديو)

الأحد 27/يونيو/2021 - 12:18 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة العراق تكتسب أهمية خاصة لتعزيز التعاون بين البلدين والتأكيد على التعاون الثلاثي مع دولة الأردن، موضحًا أن الدولة المصرية تنتهج سياسة خاصة بتحقيق مصالح الجميع دون أي استغلال وهو ما اكتسب شرعية وتأييدا من مختلف دول العالم وسيكون لها نتائج إيجابية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف العرابي، خلال تغطية خاصة للقناة الاولى لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعاصمة العراقية بغداد، أن العراق ركن أساسي في العمل العربي المشترك، لكنها تعرضت في الفترة الماضية بسبب التدخلات التركية والإيرانية وتواجد أفراد التنظيم الإرهابي داعش على أراضيها.

وتابع وزير الخارجية الأسبق، أن التواجد المصري سيكون من شأنه إعادة توجيه ثروات الشعب العراقي والمساعدة على إعادة إعمار البلاد، كما ستعود البلاد إلى المنطقة العربية باعتباره أمن ضروري للتعامل مع الضغوط التي عانى منها في السنوات الماضية.

وأردف السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق وزير الخارجية الأسبق: أن مصر دائما ما تكون مرشحة لكي تكون سندا لدولة العراق حتى تصبح دولة حديثة ومستقرة وذات تنمية مستدامة، وتلعب هذا الدور بشكل ممتاز للغاية.

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