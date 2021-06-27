Advertisements

تعرف على قواعد صرف العلاوة والحافز للعاملين بالدولة

الأحد 27/يونيو/2021 - 12:16 م
قواعد صرف العلاوة والحافز للعاملين بالدولة
قواعد صرف العلاوة والحافز للعاملين بالدولة
Advertisements
أيام قليلة تفصلنا عن موعد صرف وزارة المالية العلاوة والحافز للعاملين في الدولة اعتباراً والمقرر صرفة بداية شهر يوليو المقبل، وفق قواعد صرف العلاوة والحافز للعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والحافز الإضافي للعاملين بالدولة، والمنحة الخاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ووفقا للدكتور محمد معيط وزير المالية، فإنه أصدر قرارًا بقواعد صرف العلاوة الدورية للفئات السابق ذكرها، إذ أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة فى أول يوليو 2021 بنسبة 7% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2021.

كما أنه سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة 13% من الأجر الأساسى أو ما يقابله من المكافأة الشاملة لكل منهم فى 30 يونيه 2021، أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2021، موضحًا أن العلاوة الخاصة الشهرية لا تسرى على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفى.

ووفقا لبيان المالية، فإنه إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تمنح بنسبة لا تقل عن 7٪ من الأجر الأساسي؛ فيُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين نسبة الـ 13٪ والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

كما أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو 2021، إضافة إلى ما يُصرف حاليًا، منح حافز إضافى شهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهًا لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيهًا لشاغلى الدرجة الثالثة، و275 جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية،  و325 جنيهًا لشاغلى الدرجة الأولى، و359 جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام أو كبير، و375 جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير. 

أما بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الذين يجمعون بين المعاش والدخل، تُصرف العلاوة الخاصة لمن يستحق المعاش عن نفسه وتقل سنه عن الستين، بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله إخطار جهة صرف المعاش، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش، تمت زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كانت العلاوة تساوى الزيادة فى المعاش أو تزيد عليها فلا تُصرف له الزيادة فى المعاش، مشيرًا إلى أنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة فى المعاش فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة تؤدى له جهة العمل الفرق بينهما بعد الحصول على بيان رسمى من جهة صرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، وإذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن غيره يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة فى المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة المالية قواعد صرف العلاوة والحافز للعاملين بالدولة

أخبار تهمك

تعليق ناري من رضا عبد العال عن مواجهة الأهلي والترجي

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يخطط لتوجيه ضربة قوية للزمالك وعودة نجمه السابق

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن سلالة "دلتا بلس" الجديدة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي ينتقم من الترجي بالثلاثة ويضرب موعدًا مع كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 14 ساعة

خبير تحكيمي يحسم الجدل حول واقعة طرد لاعب الترجي في لقاء الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على رد فعل هبة قطب بعد منع نزول ابنتها حمام السباحة بسبب "المايوه الشرعي"

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

مصدر مقرب يكشف آخر التطورات الصحية لجيهان السادات

منذ حوالي 17 ساعة

أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

وصول الرئيس السيسي إلى بغداد للمشاركة في القمة الثلاثية مع الأردن والعراق

منذ حوالي 3 ساعات

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الهارب محمد علي و102 متهم بقضية الجوكر

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة بشأن سعر التذكرة.. نقل إدارة وتشغيل خط المترو الثالث لشركة فرنسية

منذ ساعة و 24 دقيقة

الزمالك يحسم صفقة نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

"إقرار حافز شهري".. ما هو قانون العلاوة الدورية للموظفين الجديد؟

عاجل.. "المالية" تصدر قواعد صرف العلاوة والحافز للعاملين بالدولة

عاجل.. بشرى سارة من "المالية" بشأن علاوات وحوافز العاملين بالدولة

المالية تصدر قرارا بقواعد صرف العلاوات والحوافز الدورية للعاملين بالدولة

"التضامن" تزف بشرى سارة للصحفيين والعاملين بالقطاع الخاص (فيديو)

وزير المالية يزف بشري سارة للمخاطبين بالخدمة المدنية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:40 ص

نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة

الأهلي يخطط لتوجيه ضربة قوية للزمالك وعودة نجمه السابق

07:33 ص

أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

11:18 م

وصول الرئيس السيسي إلى بغداد للمشاركة في القمة الثلاثية مع الأردن والعراق

09:20 ص

الزمالك يحسم صفقة نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة