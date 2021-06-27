Advertisements

وزير الداخلية يستقبل نظيره اليمني خلال زيارته للقاهرة

الأحد 27/يونيو/2021 - 12:19 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
استقبل محمود توفيق وزير الداخلية  اللواء الركن إبراهيم على حيدان  وزير داخلية الجمهورية اليمنية، الذى يزور القاهرة حاليًا على رأس وفد رفيع المستوى من معاونيه لإجراء مشاورات أمنية تهدف لتوطيد علاقات الشراكة بين وزارتى الداخلية فى البلدين وبحث عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك.

وقد أعرب  وزير الداخلية اليمنى ـ خلال اللقاء عن تقديره لمواقف مصر الداعمة لإستقرار الأوضاع السياسية والأمنية فى اليمن، مؤكدًا على تطلع أجهزة الأمن اليمنية إلى المزيد من التعاون الأمنى مع نظيرتها المصرية لمواجهة ما تفرضه المرحلة الراهنة من تحديات مرتبطة بتنامى ظاهرة الإرهاب وإنتشار التنظيمات المتطرفة، كما أشار فى ذات السياق إلى رغبته فى توسيع قاعدة إستفادة كوادر الشرطة اليمنية من الخبرات المصرية الرائدة فى مجالات التدريب بمختلف التخصصات الأمنية، فى إطار العلاقات الأخوية التى تربط بين الجانبين.

ومن جانبه محمود توفيق وزير الداخلية على أهمية زيارة نظيره اليمنى للقاهرة فى إطار تبادل الرؤى الأمنية المتصلة بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف على المستوى الإقليمى، مشيرًا إلى أهمية تطوير أطر التعاون الأمنى بين الجانبين المصرى واليمنى إنطلاقًا من الروابط التاريخية المشتركة والعلاقات الوثيقة التى تربط بين البلدين الشقيقين، كما رحب سيادته بتوسيع قاعدة إستفادة كوادر وزارة الداخلية اليمنية من الإمكانيات الفنية والتدريبية المتاحة بأجهزة الشرطة المصرية، وإلحاقهم بالدورات التدريبية المتقدمة التى تعقدها الوزارة فى كافة المجالات الشرطية المطلوبة، فى إطار إلتزام وزارة الداخلية المصرية بدعم أجهزة الأمن فى الدول العربية الشقيقة، وإدراكًا منها لحجم التحديات الأمنية الملقاة على عاتقها.

كما أكد الجانبان خلال اللقاء على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بشأن التحديات الأمنية الراهنة من خلال قنوات الإتصال المعنية.

أخبار تهمك

نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

وصول الرئيس السيسي إلى بغداد للمشاركة في القمة الثلاثية مع الأردن والعراق

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق ناري من رضا عبد العال عن مواجهة الأهلي والترجي

منذ حوالي 10 ساعة

خبير تحكيمي يحسم الجدل حول واقعة طرد لاعب الترجي في لقاء الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي ينتقم من الترجي بالثلاثة ويضرب موعدًا مع كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الهارب محمد علي و102 متهم بقضية الجوكر

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يخطط لتوجيه ضربة قوية للزمالك وعودة نجمه السابق

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن سلالة "دلتا بلس" الجديدة

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يحسم صفقة نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

وليد سليمان يحقق رقما قياسيا بعد تأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

تعرف على رد فعل هبة قطب بعد منع نزول ابنتها حمام السباحة بسبب "المايوه الشرعي"

منذ حوالي 11 ساعة

مصدر مقرب يكشف آخر التطورات الصحية لجيهان السادات

منذ حوالي 17 ساعة

نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:33 ص

الأهلي يخطط لتوجيه ضربة قوية للزمالك وعودة نجمه السابق

نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة

06:40 ص

أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

11:18 م

وليد سليمان يحقق رقما قياسيا بعد تأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا

12:19 م

وصول الرئيس السيسي إلى بغداد للمشاركة في القمة الثلاثية مع الأردن والعراق

09:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة