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وليد سليمان يحقق رقما قياسيا بعد تأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا
الأحد 27/يونيو/2021 - 12:19 م
الفجر الرياضي
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حقق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي رقما قياسيا جديدا في مسيرته بعد أن تأهل الفريق الأحمر إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وعبر نادي الأهلي نظيره الترجي الرياضي التونسي بالفوز عليه بنتيجة 4-0 في مجموع لقائي الذهاب والإياب بنصف النهائي.
وبتأهل الأهلي أمس امتلك وليد سليمان رقميا قياسيا غير مسبوق بالتواجد في ٧ نهائيات قارية لدوري الأبطال والكونفيدرالية.
ووصل وليد سليمان إلى 7 نهائيات على النحو التالي ففي دوري أبطال بالنسخ التالية ٢٠١٢ و٢٠١٣ و٢٠١٧و٢٠١٨و٢٠٢٠و٢٠٢١ والكونفدرالية نسخة ٢٠١٤.
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