Advertisements

وليد سليمان يحقق رقما قياسيا بعد تأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا

الأحد 27/يونيو/2021 - 12:19 م
وليد سليمان
وليد سليمان
الفجر الرياضي
Advertisements
حقق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي رقما قياسيا جديدا في مسيرته بعد أن تأهل الفريق الأحمر إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعبر نادي الأهلي نظيره الترجي الرياضي التونسي بالفوز عليه بنتيجة 4-0 في مجموع لقائي الذهاب والإياب بنصف النهائي.

وبتأهل الأهلي أمس امتلك وليد سليمان رقميا قياسيا غير مسبوق بالتواجد في ٧ نهائيات قارية لدوري الأبطال والكونفيدرالية.

ووصل وليد سليمان إلى 7 نهائيات على النحو التالي ففي دوري أبطال بالنسخ التالية ٢٠١٢ و٢٠١٣ و٢٠١٧و٢٠١٨و٢٠٢٠و٢٠٢١ والكونفدرالية نسخة ٢٠١٤.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وليد سليمان نهائي دوري أبطال إفريقيا دوري الابطال الاهلي

أخبار تهمك

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الهارب محمد علي و102 متهم بقضية الجوكر

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يحسم صفقة نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

وصول الرئيس السيسي إلى بغداد للمشاركة في القمة الثلاثية مع الأردن والعراق

منذ حوالي 4 ساعات

نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن سلالة "دلتا بلس" الجديدة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

خبير تحكيمي يحسم الجدل حول واقعة طرد لاعب الترجي في لقاء الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق ناري من رضا عبد العال عن مواجهة الأهلي والترجي

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يخطط لتوجيه ضربة قوية للزمالك وعودة نجمه السابق

منذ حوالي 5 ساعات

نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

وليد سليمان يحقق رقما قياسيا بعد تأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

مصدر مقرب يكشف آخر التطورات الصحية لجيهان السادات

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي ينتقم من الترجي بالثلاثة ويضرب موعدًا مع كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على رد فعل هبة قطب بعد منع نزول ابنتها حمام السباحة بسبب "المايوه الشرعي"

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

بعد صعود الأهلي.. تاريخ مشاركات الأندية المصرية في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

نهائي أفريقيا.. ماذا يقول التاريخ عن مواجهات الأهلي ضد الترجي التونسي في البطولات الأفريقية ؟

عاجل- الترجي التونسي يصل الإسكندرية لمواجهة الأهلي في نهائي دوري الأبطال

الترجي "وش السعد" على وليد سليمان في نهائي دوري أبطال إفريقيا

2018 لم تبتسم للأهلي.. بطل مصر يخسر أول لقب قاري في "السنوات الزوجية"

6 مؤشرات تُنذر بتكرار الترجي سيناريو "فضيحة الأهلي" ضد الزمالك في دوري أبطال إفريقيا (تقرير)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:33 ص

الأهلي يخطط لتوجيه ضربة قوية للزمالك وعودة نجمه السابق

نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة

06:40 ص

أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

11:18 م

وليد سليمان يحقق رقما قياسيا بعد تأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا

12:19 م

وصول الرئيس السيسي إلى بغداد للمشاركة في القمة الثلاثية مع الأردن والعراق

09:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة