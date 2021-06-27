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عقب فوز الأهلي| مدرب سباحة بنادي شهير يقتل صديقه بطعنه في الصدر بالشيخ زايد

الأحد 27/يونيو/2021 - 12:25 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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دقائق معدودة عقب مباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب دور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا،
ووقعت مشادة كلامية بين مدربان سباحة بأحد الأندية الشهيرة بمدينة الشيخ زايد، انتهت بمقتل أحدهما بطعنة نافذة في الصدر، أودت بحياته في الحال.

تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من الرائد محمد مجدي رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد، بورود إشارة من أحد المستشفيات بوصول جثة "حسام.ال"، مدرب سباحة بنادي شهير، بها طعنة نافذة بالصدر.

تحريات المباحث بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة توصلت إلى وقوع مشادة كلامية بين المتوفي وصديقه " أمير.ح"، مدرب سباحة بنفس النادي، داخل شقتهما، بسبب بيع الأول للأخير دراجة نارية، وعدم سداد باقي ثمنها.

وتمكنت القوات برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث فرقة زايد، والمقدم إسلام سمير وكيل الفرقة من القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

وبمناقشته أقر خلال التحقيقات التي أجريت أمام العميد علاء فتحي رئيس قطاع اكتوبر بما توصلت إليه التحريات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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