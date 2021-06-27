صالح: تعافي العراق يمهد لمنظومة متكاملة لمنطقتنا أساسها مكافحة التطرف واحترام السيادة

قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، إن تعافي العراق يمهد لمنظومة متكاملة لمنطقتنا أساسها مكافحة التطرف واحترام السيادة.

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى العاصمة العراقية بغداد، للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجولة الرابعة لآلية التعاون الثلاثي التي انطلقت بالقاهرة في مارس 2019، حيث كان في استقباله بمطار بغداد الدولي الرئيس العراقي برهم صالح.