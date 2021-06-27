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عاجل.. السيسي يلتقي رئيس مجلس النواب العراقي في بغداد

الأحد 27/يونيو/2021 - 12:35 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يلتقي في بغداد مع محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وأكد الرئيس السيسي على حرص مصر على مواصلة العمل على تعزيز وتطوير التعاون مع العراق في في جميع المجالات.

ومن ناحيته أعرب الرئيس العراقي، عن تطلع بلاده إلى الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في تنفيذ المشروعات التنموية والاصلاحات الاقتصادية الشاملة.

والجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل صباح اليوم إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة تاريخية هي الأولي من نوعها منذ ٣٠ عامًا.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر إلى الرئيس العراقي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، معربا عن تقديره للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

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